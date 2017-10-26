DEMİRTAŞ, CEZAEVİNDEN PARTİSİNE HABER GÖNDERDİ: GEREKİRSE EŞ BAŞKANLIĞI BIRAKIRIM
Erken seçim iddiaları üzerine HDP, kongre tarihinin ertelenmemesi yönünde karar verdi ve bu durumu tutuklu olan Demirtaş'a iletti. Demirtaş ise, "Gerekirse bırakabilirim." mesajı gönderdi.
HDP, erken seçim iddialarının gündeme gelmesiyle, partinin bu duruma hazırlıksız yakalanmaması için 3. Olağan Kongresinin ertelenmemesine karar verildi ve tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a iletildi. Cezaevinden haber gönderen Demirtaş, "Gerekirse bırakabilirim." dedi.
KONGRENİN ERTELENMEYECEĞİ DEMİRTAŞ'A BİLDİRİLDİ
Geçen yıldan bu yana eş genel başkanlar ve milletvekillerinin tutuklanması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nin ne zaman yapılacağı konusunda parti içinde farklı görüşler vardı. Kongrenin mevcut tarihi olan Ocak 2018'de yapılmaması, 6 ay ile 1 yıl arasında ertelenebileceği dile getiriliyordu.
Edinilen bilgiye, kongrenin ertelenmesi ihtimalinde; olası bir erken seçimin gündeme gelmesinin partiyi hazırlıksız durumda bırakabileceği görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda kongrenin ertelenmemesi ve olağan tarihinde yapılması görüşü öne çıktı. Bu görüş Edirne Cezaevinde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da iletildi.
DEMİRTAŞ, MESAJ GÖNDERDİ: GEREKİRSE BIRAKABİLİRİM
Edinilen bilgiye göre Demirtaş'ın, tekrar aday olup olmama konusunda parti organlarına "Gerekirse bırakabilirim. Parti Meclis'inde görev yapabilirim" görüşünü ilettiği öğrenildi. Buna karşın HDP içinde ise Demirtaş'la yola devam etme eğilimi var.
ALTERNATİF İSİM GÜNDEMDE
İki dönem kuralı nedeniyle Demirtaş'ın tekrar seçilebilmesi ve tutuklamalar nedeniyle yaşanan il ve ilçe örgütlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için de parti tüzüğünde değişiklik yapılması gerekiyor. Siyaset yasağı alması durumunda Demirtaş'ın yerine gelecek alternatif bir ismin de gündemde olduğu kaydediliyor.
4 KASIM'DA "TUTSAK SEÇİLMİŞLERE ÖZGÜRLÜK GÜNÜ" ETKİNLİĞİ YAPILACAK
Öte yandan HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Demirtaş'ın tutukluluğunun birinci yıl dönümü olan 4 Kasım'ın "Tutsak Seçilmişlere Özgürlük Günü" olarak tanımlanarak bu kapsamda etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. Kampanya kapsamında "demokratik siyasetin tutsak edildiği" vurgusu yapılacak. (Kaynak: Cumhuriyet)
Kaynak: haberinburada
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