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demirtaş 19 yıla kadar hapisle yargılanabilir

DEMİRTAŞ 19 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hakkında dava açılması halinde 4 ayrı suçtan 19 yıla kadar hapsi istenecek.

Tarih : 10 Eylül 2015, 17:12
Puan Ver : Demirtaş 19 Yıla Kadar Hapisle Yargılanabilir(4.3/10)3


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle Demirtaş hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.



Demirtaş'ın konuşmasında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak", "suç işlemeye alenen tahrik etmek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğine karar veren savcılık, Anayasanın 83. maddesine istinaden "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulundu.








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