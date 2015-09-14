HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "1 Kasım seçimleri artık Türkiye'de yeni bir sayfa, yeni bir tarih açabilir ondan sonra artık sonuç neyse herkes kabul edecek" dedi.



Demirtaş, Muş'un Varto ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, halkın barışa olan özlemini bir kez daha dünyaya ilan etmek için yola çıktıklarını söyledi.



"Eğer ki iktidarlar haklı olsaydı, devlet aklı savaşmakta haklı olsaydı, bugüne kadar savaşarak bu sorunu bin defa çözmüş olmaları gerekirdi" diyen Demirtaş, "Kürtler binlerce yıldır bu topraklarda. Kürtlerin tarihini,



geçmişini inkar etmeyeceksin. Bunları çözmek için ne operasyona, ne silaha, ne çatışmaya, ne ölüme, kana, gözyaşına gerek var" ifadesini kullandı. Sorunları müzakere ederek masada çözmenin Türkiye'nin selameti ve



birliği açısından bir tehlike olmadığını ancak HDP'yi büyüttüğünü savunan Demirtaş, "Biz Kürt gençlerine asla savaşı, şiddeti önermiyoruz. Biz varız, silaha gerek yok diyoruz. Seçtiğiniz vekiller olarak en önde biz olacağız.



Demokratik siyasetle mücadelemizi yürüteceğiz" diye konuştu.