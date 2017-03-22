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demirören'den istanbul'da milli maç açıklaması

DEMİRÖREN'DEN İSTANBUL'DA MİLLİ MAÇ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul'da milli maç oynanmamasıyla ilgili olarak, “Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil veya kendi takımının forması ile değil...

Tarih : 22 Mart 2017, 15:00
Puan Ver : Demirören'den İstanbul'da Milli Maç Açıklaması(6/10)7


DEMİRÖREN: "MİLLİ TAKIM SEYİRCİSİ OLUŞTU"



Finlandiya maçı ve stadın dolu olması ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Demirören, "Bizim dönemimizde artık milli takım maçlarını ful oynar hale getirdik. Gerçek bir milli takım seyircisi oluşturduk. Antalya ve Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya seyircisinin cuma akşamı takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın sonu değil. Bundan sonra da 6-7 maçımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum" dedi.



"İSTANBUL'DA MİLLİ MAÇ OYNANMAMASI"



Demirören, Ali Koç'un, "İstanbul taraftarı olarak milli takımı özledik, kayda geçsin" sözüne ise şu cevabı verdi:



"Bizde orada oynamayı çok istiyoruz. İstanbul'da çok iyi stadyumlarımız var. Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil, kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olurlarsa bizimde ilk maçımız İstanbul'da olacaktır" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:sabah








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