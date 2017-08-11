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Demirkol'dan olay yorum: Kocaman, Ali Koç'u başkan yapabilir

DEMİRKOL'DAN OLAY YORUM: KOCAMAN, ALİ KOÇ'U BAŞKAN YAPABİLİR

Spor yazarı Mehmet Demirkol, FB'deki başkanlık yarışı için konuşurken, "Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım yeniden başkan olur, yani Ali Koç'un geleceği, Aykut Kocaman'a bağlı." dedi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Demirkol'dan Olay Yorum: Kocaman, Ali Koç'u Başkan Yapabilir(7/10)3

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin şampiyonlukta güçlü bir aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçileceğini, Ali Koç'un ise bir daha aday olmayacağını iddia etti.



"ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞI, AYKUT KOCAMAN'A BAĞLI"



Habertürk Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Demirkol, "Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için muhtemel rakipliğini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının içerisinde kalır ve şampiyonluk için güçlü bir aday olursa Aziz Yıldırım bir daha seçilir. Ali Koç, seçimi kaybederse bir daha aday olmaz. Dolayısıyla Ali Koç'un sarı-lacivertlilerdeki geleceğine Aykut Kocaman'ın takımı karar verecek." cevabını verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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