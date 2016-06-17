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DEMİREL'İN ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILI


DEMİREL'İN ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILI
Tarih : 17 Haziran 2016, 14:26
Puan Ver : Demirel'in Ölümünün Birinci Yılı(10/10)7


Başbakan Binali Yıldırım, "Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel, ülkemizin daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşması yolunda üstlendiği sorumluluklarla hatırlanacak önemli bir devlet adamımızdır." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 1. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Demirel'i rahmetle anan Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel, ülkemizin daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşması yolunda üstlendiği sorumluluklarla hatırlanacak önemli bir devlet adamımızdır. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur."








Etiketler: Demirel  İn  Ölümünün  Birinci  Yılı    haber

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