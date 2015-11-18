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DEMİREL'İN MEZARINA 24 SAAT KORUMA KARARI


DEMİREL'İN MEZARINA 24 SAAT KORUMA KARARI
Tarih : 18 Kasım 2015, 16:44
Puan Ver : Demirel'in Mezarına 24 Saat Koruma Kararı(9/10)7


Haziran ayında vefat eden ve memleketi İslamköy'e defnedilen Demirel'in Çalca tepesindeki mezarının 24 saat korunması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Genel Meclisine teklifte bulundu. Teklif, Mecliste görüşüldükten sonra havale edildiği Plan ve ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



 Karara göre, 9 özel güvenlik görevlisi, Demirel'in anıt mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde 7 gün 24 saat görev yapacak.



 Demirel'in mezarının güvenliği, şu anda Jandarma tarafından sağlanıyor.



  İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirel'in mezarının bulunduğu bölgede imar çalışmalarına başladıklarını söyledi. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'e yakışır bir anıt mezar yapacaklarını ifade eden Bolat, bu kapsamda ilk olarak 9 özel güvenlik görevlisinin Demirel'in mezarında görev yapmaya başlayacağını kaydetti.








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