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DEMİREL'İN CENAZESİNE KATILAN TEK HDP'Lİ


DEMİREL'İN CENAZESİNE KATILAN TEK HDP'Lİ
Tarih : 19 Haziran 2015, 14:28
Puan Ver : Demirel'in Cenazesine Katılan Tek Hdp'li(5/10)3


9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı Güven Hastanesi'nden Güniz Sokak'taki evine götürülen Demirel'in naaşı az önce  TBMM'ye getirildi.  Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Cemil çiçek, Tansu Çiller gibi isimler başta olmak üzere devlet erkanı ve yabancı konuklar 9. Cumhurbaşkanı için TBMM'de hazır bulundu. HDP'den sadece Gaziantep Milletvekili  Celal Doğan katıldı.








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