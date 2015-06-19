

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı Güven Hastanesi'nden Güniz Sokak'taki evine götürülen Demirel'in naaşı az önce TBMM'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Cemil çiçek, Tansu Çiller gibi isimler başta olmak üzere devlet erkanı ve yabancı konuklar 9. Cumhurbaşkanı için TBMM'de hazır bulundu. HDP'den sadece Gaziantep Milletvekili Celal Doğan katıldı.