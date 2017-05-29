

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, demir fiyatlarındaki yükselişin inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Baran, serbest çalışan bir müteahhidin bu yılın Ocak ayında bin 830 TL'ye aldığı demiri mayıs ayında 2 bin 155 TL'ye alabildiğini belirterek, "İnşaat sektörü demir fiyatlarındaki artıştan kaygılı durumda. Demirde fiyat arttıkça inşaat sektöründe de tansiyon yükseliyor" ifadelerini kullandı.







İhalelerde inşaat maliyetlerinin yıl başı fiyatları baz alınarak hesaplandığını kaydeden Baran, şunları söyledi:"İhalelerde de serbest piyasa sözleşmelerinde de makro ekonomik politika verileri baz alınarak fiyatlama yapılıyor. İnşaat sektörü var olan enflasyon ve döviz fiyatlarına ve hedeflenen fiyatlara göre maliyet hesabını yaptı. Şimdi, hele de döviz düşüyorken demir fiyatlarının artışı anlaşılır gibi değil. Bu artış, ister istemez inşaat sektörünün ürünlerine de yansıyacaktır. Kamuya iş yapanların mağdur olmaması için fiyat farkı verilmesi gerekebilir. Öte yandan konut fiyatlarının yükselmesi de kaçınılmaz görünüyor"







kaynak:habertürk