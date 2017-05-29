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Demirde Fiyat Artışı, Sektörde Tansiyonu Yükseltiyor
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demirde fiyat artışı, sektörde tansiyonu yükseltiyor

DEMİRDE FİYAT ARTIŞI, SEKTÖRDE TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, demir fiyatlarında enflasyon ve dövizdeki artışın üzerinde bir artış olduğunu ve ürün temininde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bu durumun sürmesi, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörüne darbe vurur" dedi

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:24
Puan Ver : Demirde Fiyat Artışı, Sektörde Tansiyonu Yükseltiyor(8/10)9


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, demir fiyatlarındaki yükselişin inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Baran, serbest çalışan bir müteahhidin bu yılın Ocak ayında bin 830 TL'ye aldığı demiri mayıs ayında 2 bin 155 TL'ye alabildiğini belirterek, "İnşaat sektörü demir fiyatlarındaki artıştan kaygılı durumda. Demirde fiyat arttıkça inşaat sektöründe de tansiyon yükseliyor" ifadelerini kullandı.



İhalelerde inşaat maliyetlerinin yıl başı fiyatları baz alınarak hesaplandığını kaydeden Baran, şunları söyledi:"İhalelerde de serbest piyasa sözleşmelerinde de makro ekonomik politika verileri baz alınarak fiyatlama yapılıyor. İnşaat sektörü var olan enflasyon ve döviz fiyatlarına ve hedeflenen fiyatlara göre maliyet hesabını yaptı. Şimdi, hele de döviz düşüyorken demir fiyatlarının artışı anlaşılır gibi değil. Bu artış, ister istemez inşaat sektörünün ürünlerine de yansıyacaktır. Kamuya iş yapanların mağdur olmaması için fiyat farkı verilmesi gerekebilir. Öte yandan konut fiyatlarının yükselmesi de kaçınılmaz görünüyor"



 



kaynak:habertürk






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