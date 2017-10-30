DEMİR İPEK YOLU DA İLK RESMİ SEFER BUGÜN DÜZENLENECEK
"Demir İpek Yolu" denen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun ilk resmi seferi bugün gerçekleşecek. İlk tren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.
Türk ekonomisine büyük katkı sağlaması öngörülen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bugün ilk resmi seferlerini yapacak.
ERDOĞAN, ALİYEV VE KVİRİKAŞVİLİ BERABER AÇACAK
"Demir İpek Yolu" hattının ilk resmi treni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'de yapılacak törenin ardından yola çıkacak.
15-20 MİLYON TON YÜK
BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.
ANLAMLI GÜN
Kars Tren Garı'nda hazırlıklar tamamlanırken, ilk trenin Kars'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümünde yola çıkacak olması da ayrı bir heyecan yarattı.
Kars'ta BTK Demiryolu hattının faaliyete geçmesi, Lojistik Merkezi'nde tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Karslılar için ekmek kapısı olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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