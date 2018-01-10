Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip Kardemir Karabüksor'da forma giyen Romanyalı defans oyuncusu Paul Papp'ı kadrosuna kattı.2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Kardemir Karabükspor'un başarılı defans oyuncusu Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya'daki kampa da katıldı. Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı.

Kaynak: haberinburada