DEMET'İN KIZINA YAPTIRDIĞI PASTANIN FİYATI, AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI
Pahalı kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın, yakın çevresini toplayıp kızı Hira'ya doğum günü partisi düzenledi. Hira'nın pastasının 6 bin TL olduğu öğrenildi.
2012 yılında dünya evine giren Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin evlilikleri 2014 yılında kızları Hira'nın doğması ile taçlandı. Ünlü çift dün düzenledikleri parti ile kızları Hira'nın doğun gününü kutladı.
PASTANIN YAPIMI 1 HAFTA SÜRDÜ
Hira'nın doğum gününde kesilen pastanın fiyatı 6 bin TL'ydi. Pasta 1 haftada hazırlandı. Kıyafetleriyle sürekli gündem olan Demet, bu sefer de kızına yaptırdığı pasta ile gündem oldu.
FATİH ÜREK, HİRA'YA BEŞİ BİR YERDE TAKTI
Seda Sayan, Ebru Destan, Işıl Reçber, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler de bu özel günde Demet Akalın'ı yalnız bırakmadı. Fatih Ürek, Hira'ya düğünlerde geline hediye edilen beşi bir yerde taktı.
İşte o pasta ve doğum gününden kareler:
Kaynak: haberinburada
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