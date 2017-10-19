DEMET'İ ÇILDIRTAN OKULDA YENİ SKANDAL! MÜDÜR, ÖĞRENCİ DÖVERKEN ELİNİ KIRMIŞ
Demet Akalın, Adana'da Şakirpaşa İlkokulunda 1. sınıf öğrencisini dövdüğü için çıldırmıştı. Okulun müdürünün de bir öğrenciyi döverken elinin kırıldığı ortaya çıktı.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına bağlanan veli Bayram Yanıklar, Adana Şakirpaşa İlkokulunda 'D' harfini yapamayan öğrencinin dayak yemesiyle ilgili konuştu. Yanıklar, okulun müdürünün de çocuklara şiddet uyguladığını iddia etti.
ÇOCUĞUN BURNUNUN KANINI DURDURAMAMIŞLAR
Canlı yayına bağlanan veli Bayram Yanıklar, okulun müdürünün de zamanında bir çocuğa vurup elini kırdığını, çocuğun burnunun kanını iki gün boyunca durdurulamadığını belirtti. Yanıklar, daha önce de okulda pek çok şiddetin olduğunu anlattı.
DEMET AKALIN "SENİN ELİNİ KIRARLAR" DİYE İSYAN ETMİŞTİ
Demet Akalın, öğretmenin küçük çocuğu dövmesiyle ilgili olarak sosyal medyadan "Senin elini kırarlar" diyerek isyan etmişti.
Kaynak: haberinburada
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