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Demet'i Çıldırtan Okulda Yeni Skandal! Müdür, Öğrenci Döverken Elini Kırmış
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Demet'i Çıldırtan Okulda Yeni Skandal! Müdür, Öğrenci Döverken Elini Kırmış

DEMET'İ ÇILDIRTAN OKULDA YENİ SKANDAL! MÜDÜR, ÖĞRENCİ DÖVERKEN ELİNİ KIRMIŞ

Demet Akalın, Adana'da Şakirpaşa İlkokulunda 1. sınıf öğrencisini dövdüğü için çıldırmıştı. Okulun müdürünün de bir öğrenciyi döverken elinin kırıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Demet'i Çıldırtan Okulda Yeni Skandal! Müdür, Öğrenci Döverken Elini Kırmış(7/10)3

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına bağlanan veli Bayram Yanıklar, Adana Şakirpaşa İlkokulunda 'D' harfini yapamayan öğrencinin dayak yemesiyle ilgili konuştu. Yanıklar, okulun müdürünün de çocuklara şiddet uyguladığını iddia etti.

ÇOCUĞUN BURNUNUN KANINI DURDURAMAMIŞLAR

Canlı yayına bağlanan veli Bayram Yanıklar, okulun müdürünün de zamanında bir çocuğa vurup elini kırdığını, çocuğun burnunun kanını iki gün boyunca durdurulamadığını belirtti. Yanıklar, daha önce de okulda pek çok şiddetin olduğunu anlattı.

DEMET AKALIN "SENİN ELİNİ KIRARLAR" DİYE İSYAN ETMİŞTİ

Demet Akalın, öğretmenin küçük çocuğu dövmesiyle ilgili olarak sosyal medyadan "Senin elini kırarlar" diyerek isyan etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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