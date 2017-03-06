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demet şener kutluay, ibrahim kutluay'ı icraya verdi

DEMET ŞENER KUTLUAY, İBRAHİM KUTLUAY'I İCRAYA VERDİ

Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.

Tarih : 06 Mart 2017, 09:40
Puan Ver : Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay'ı İcraya Verdi(8/10)8


Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.



Şener, kendisi ve müşterek çocukları İrem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafından belirlenmiş tedbir nafakasını ödemeyen İbrahim Kutluay hakkında icra takibi başlattı.



 



kaynak:sözcü








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