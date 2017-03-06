Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.



Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.



Şener, kendisi ve müşterek çocukları İrem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafından belirlenmiş tedbir nafakasını ödemeyen İbrahim Kutluay hakkında icra takibi başlattı.







kaynak:sözcü