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demet şener: konuşmuyorum ama selam veririm

DEMET ŞENER: KONUŞMUYORUM AMA SELAM VERİRİM

10 milyon TL'lik tazminat davası açtığı eski eşi İbrahim Kutluay'la bir mekanda pişti olduğu haberlerini yalanlayan manken, “İbrahim Bey'i görseniz selamlaşır mısınız?” sorusuna, “Konuşmuyorum kendisiyle ama belki selam veririm” yanıtını verdi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:29
Puan Ver : Demet Şener: Konuşmuyorum Ama Selam Veririm(5/10)7


Demet Şener kız arkadaşları ile kulüpten içeri girdiğinde karşısında İbrahim Kutluay'ı görmüş ve rahatsız olmuştu. İçeride kısa bir süre kaldıktan sonra da mekanı terk etmişti. Muhabirlerin “İbrahim Bey'i görünce rahatsız mı oldunuz?” sorularına gülümsemişti. İbrahim Kutluay ise gecenin geç saatlerine kadar arkadaş grubu ile mekanda eğlenmişti.



 



kaynak:akşam








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