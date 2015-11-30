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demet özdemir ve yusuf çim'den aşık sorusuna cevap

DEMET ÖZDEMİR VE YUSUF ÇİM'DEN AŞIK SORUSUNA CEVAP

Çilek Kokusu dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan Demet Özdemir ve Yusuf Çim, önceki gün Tarabya Big Chefs'te görüntülendi.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:47
Puan Ver : Demet Özdemir Ve Yusuf Çim'den Aşık Sorusuna Cevap(5/10)5


Dizilerinin final yapması nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Özdemir, muhabirlerin “Gerçek hayatta aşk yaşamanız dizideki performansınızı etkiledi mi” sorusuna, “Biz profesyonel oyuncularız. İlla gerçek olmasına gerek yok, olmasaydı da aynı duyguyu verirdik” dedi.








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