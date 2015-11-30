DEMET ÖZDEMİR VE YUSUF ÇİM'DEN AŞIK SORUSUNA CEVAP
Çilek Kokusu dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan Demet Özdemir ve Yusuf Çim, önceki gün Tarabya Big Chefs'te görüntülendi.
Dizilerinin final yapması nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Özdemir, muhabirlerin “Gerçek hayatta aşk yaşamanız dizideki performansınızı etkiledi mi” sorusuna, “Biz profesyonel oyuncularız. İlla gerçek olmasına gerek yok, olmasaydı da aynı duyguyu verirdik” dedi.
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