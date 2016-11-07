

2 yıl üzerinde çalıştığı albümde ünlü müzik adamlarıyla çalışan ve rakibi Gülşen'den de parça alan popçunun son sürprizi ise şovmen Mehmet Ali Erbil ile Fatih Ürek oldu.







MALİ SÜRPRİZİ







Erbil ile Ürek, söz ve müziği Sirel‘e ait olan 'Demet Akalın Gazinosu' şarkısında sesleriyle yer aldı. Akalın albümün çıkış parçası olarak Gülşen imzalı ‘Hayalet'i belirledi. Sanatçı, ilk klibini de bu parçaya çekecek.







DMC etiketiyle dün müzikseverlerle buluşan ‘Rakipsiz' albümünde Akalın; Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Sinan Akçıl ve Taşkın Sabah'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştı. İki yıldır üzerinde çalıştığı bir albüm olduğunu ifade eden Akalın “İçime sinen bir albüm oldu. Benden de sevenlerime 20. yıl hediyem bu albüm” dedi. Albümün çıkış şarkısı ise Gülşen tarafından Akalın'a hediye edilen ‘Hayalet' şarkısı oldu.