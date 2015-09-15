Demet Akalın, nisan ayında kendisini görmek isteyen kanser hastası Mine Nur Tatar'ı (13) hastanede ziyaret ederek, ona sahne kıyafetini hediye etmişti.



Akalın konserine de davet ettiği Tatar'ın fotoğrafına, “Ben sana bu kanseri yeneceğiz demiştim. Sevinçten yatakta ağlıyorum. Canım Mine'm, ne güzel yakışmış elbisem. En kısa zamanda konsere gelip, beraber şarkılar söyleyip zıplayacağız” notunu yazdı.