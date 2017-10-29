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Demet Akalın'ın Pırlantasını Görenin Gözleri Fal Taşı Gibi Açıldı

DEMET AKALIN'IN PIRLANTASINI GÖRENİN GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde kuyumcuya giden Demet Akalın, kendisine elmas yüzük aldı. Akalın'ın yüzüğünü görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Demet Akalın'ın Pırlantasını Görenin Gözleri Fal Taşı Gibi Açıldı(6/10)2

Mücevhere düşkünlüğü ile bilinen Demet Akalın, kendisine yeni bir yüzük aldı.Ünlü popçunun yüzüğünü görenler gözlerini alamadı.

FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN TEK DETAY YÜZÜKTÜ

Instagram'ın hikaye bölümünden fotoğraf paylaşan Demet Akalın, elini ağzına götürüp poz verdi. Fotoğrafta dikkat tek çeken tek şey yüzüğüydü. Akalın'ın yüzüğü geçen hafta gittiği kuyumcudan aldığı ortaya çıktı.

İşte Demet Akalın'ın o yüzüğü:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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