

Demet Akalın, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü albümü 'Rakipsiz'i dinleyici ile buluşturdu. DMC etiketi ile raflarda yerini alan albüm, Akalın'ının müzik dünyasındaki 20. yılında yayımlanmış oldu. 'Rakipsiz' albümünde Ayla Çelik, Berkay, Berksan, Buray, Berk Telkıvıran, Çağrı Telkıvıran, Erdem Kınay, Erhan Bayrak, Gökhan Özen, Gökhan Tepe, Gülşen, Gözde Ançel, Reşit Gözdamla, Murat Güneş, Murat Yeter, Okan Akı, Ozan Çolakoğlu, Özge Ançer, Özlem Argon, Sinan Akcil, Sirel, Şebnem Sungur, Taşkın Sabah, Turaç Berkay Özer ve Volga Tamöz, Demet Akalın'la birlikte çalıştı.







Bener Hamamcı' nın stylingini yaptığı Müjdat Kupsi‘nin fotoğraflarını çektiği albüm çekimleri için geçtiğimiz gün objektif karşısına geçti. Albümün çıkış şarkısı ise, albüme en son giren ve Gülşen tarafından Demet Akalın‘a hediye edilen “Hayalet” şarkısı oldu. Şarkının vokalinde son günlerin gözde ismi Cem Belevi sesiyle eşlik etti. Hayalet'in klibi çok yakında ekranlara gelecek.



