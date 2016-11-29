

Sosyal medya hesabından Mahsun Kırmızıgül'ün filmi ‘Vezir Parmağı'nı paylaşan Demet Akalın, filmde rol alan Gülben Ergen'e övgüler yağdırarak, 25 Ocak'ta vizyona girecek filmin, izleyenleri çok farklı bir dünya ile tanıştıracağını söyledi.



Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen Vezir Parmağı, beş farklı bölgeden seçilen, beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa giriş öyküsünü anlatacak. Kırmızıgül, filmde ‘Hamdullah' isimli bir hamala can verecek.







kaynak:sözcü