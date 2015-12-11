Demet Akalın 'dan yapılan açıklama şok etti. En son bir radyo programına çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın bu saate kadar hiç açıklamadığı bir sırrı açıkladı. Hira'dan sonra hamile kalmış ve sonrasında bebeğini kaybetti.



Demet Akalın ve Okan Kurt evlat acısı yaşamışlar. Demet Akalın Hira Bebeği dünyaya getirdikten sonra yeniden hamile kalmış ama bebeğini kaybetmiş. Her zaman neşeli halleriyle görüntülenen Demet Akalın bebeğini düşürmüş.







Güzelliği yıllara meydan okuyan Demet Akalın katıldığı bir radyo programında dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Demet Akalın kimsenin bilmediği bir şey açıkladı. İkinci kez anne olacak mı olmayacak mı sorusuna yaşadığı en büyük acıyı anlattı.







Güzelliği ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Demet Akalın katıldığı bir programda hayranlarının sorularını yanıtladı. Demet Akalın şok eden bir açıklamada bulunarak aslında ne kadar büyük acı yaşadığını anlattı.







Demet Akalın ve Okan Kurt ile evlendikten sonra yıllar sonra bir bebek dünyaya getirdi. Bir kız bebeği dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra artık hayata bakış açısını değiştiren güzel sanatçı şok eden bir açıklamada bulundu. Demet Akalın Hira'dan sonra bir bebek kaybettiğini açıkladı.