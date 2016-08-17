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demet akalın'dan sıla ve halil sezai'ye...

DEMET AKALIN'DAN SILA VE HALİL SEZAİ'YE...

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 12:38
Puan Ver : Demet Akalın'dan Sıla Ve Halil Sezai'ye...(0/10)


Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayan şarkıcı Sıla ve Halil Sezai'nin açıklamaları hakkında konuşan Demet Akalın, "Kimseyin yanında veya kimseyi karalamak için birşey söyleyemem. Benim kendi duruşum belli. Benim kıblem de belli, bayrağım da belli, milletim de belli. Milletimin yanındayım. Işın Karaca ile Kısıklı'ya gittiğimizde 'üşüyorum, burada bir şey var' dedim. Çünkü orada o kadar fazla şehit verilmiş ki. Resmen puslu gri bir hava çökmüştü. Orada insanlarla keşke bunu yaşasalardı" dedi.








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Sıla  Ve  Halil  Sezai  Ye    haber

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