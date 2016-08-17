

Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayan şarkıcı Sıla ve Halil Sezai'nin açıklamaları hakkında konuşan Demet Akalın, "Kimseyin yanında veya kimseyi karalamak için birşey söyleyemem. Benim kendi duruşum belli. Benim kıblem de belli, bayrağım da belli, milletim de belli. Milletimin yanındayım. Işın Karaca ile Kısıklı'ya gittiğimizde 'üşüyorum, burada bir şey var' dedim. Çünkü orada o kadar fazla şehit verilmiş ki. Resmen puslu gri bir hava çökmüştü. Orada insanlarla keşke bunu yaşasalardı" dedi.