

Kanal D'de yayınlanan “Kısmetse Olur” programının sunucusu Seda Akgül, 8 Mart'ta evlendiği Avram Habib ile sadece137 gün evli kaldı. Sosyal medya hesaplarından ayrıldığını doğrulayan Akgül'e Demet Akalın'dan destek geldi.







“Sevgili dostlar, eşimle ayrıldığım doğrudur. Bazen çok bilmek dezavantajdır. Akıllı kadın ise kurban” yazan Akgül'e, Akalın destek mesajı yazdı. Akgül de Akalın'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ayrılığın perde arkasında ihanet mi, anlaşamamazlık mı olduğu ise bilinmiyor.



