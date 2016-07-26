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demet akalın'dan seda akgül yorumu

DEMET AKALIN'DAN SEDA AKGÜL YORUMU

Geçtiğimiz aylarda evlenen Seda Akgül'ün evliliği boşanmayla sonuçlandı. Haberi duyan Demet Akalın, Akgül'e üzüntüsünü belirtti.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 09:42
Puan Ver : Demet Akalın'dan Seda Akgül Yorumu(8/10)6


Kanal D'de yayınlanan “Kısmetse Olur” programının sunucusu Seda Akgül, 8 Mart'ta evlendiği Avram Habib ile sadece137 gün evli kaldı. Sosyal medya hesaplarından ayrıldığını doğrulayan Akgül'e Demet Akalın'dan destek geldi.



“Sevgili dostlar, eşimle ayrıldığım doğrudur. Bazen çok bilmek dezavantajdır. Akıllı kadın ise kurban” yazan Akgül'e, Akalın destek mesajı yazdı. Akgül de Akalın'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ayrılığın perde arkasında ihanet mi, anlaşamamazlık mı olduğu ise bilinmiyor.










Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Seda  Akgül  Yorumu    haber

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