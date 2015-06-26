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demet akalın'dan ramazan hediyesi “pırlanta”

DEMET AKALIN'DAN RAMAZAN HEDİYESİ “PIRLANTA”

Pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın, yepyeni albümü Pırlanta ile 4 Temmuz gecesi,Nuh'un Gemisi'nin deniz kenarında ve yeşillikler içindeki açık hava sahnesi Moon Arena'da unutulmayacak bir konser ile sevenleriyle buluşacak.

Tarih : 26 Haziran 2015, 16:15
Puan Ver : Demet Akalın'dan Ramazan Hediyesi “Pırlanta”(9/10)11


Pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın, yepyeni albümü Pırlanta ile 4 Temmuz gecesi,Nuh'un Gemisi'nin deniz kenarında ve yeşillikler içindeki açık hava sahnesi Moon Arena'da unutulmayacak bir konser ile sevenleriyle buluşacak.  Bu yaza damgasını vuracak olan Demet Akalın, Moon Arena'da hayranlarına görsel bir şölen sunacak.



Karpaz yarımadasının eşsiz sahilinde konumlanan, Kıbrıs'ın tüm güzelliğini hissedebileceğiniz, kusursuz bir Bayram adresi Nuh'un Gemisi…



Konsepti, şıklığı, misafirlerine sunduğu konfor ve sosyal yaşam alanlari ile hem tatil hem eğlence diyenler için Nuh'un Gemisi Hotel, Ramazan Bayrami'nda Sibel Can ile dolu dolu bir eğlenceye hazırlanıyor.  Muhteşem yorumu, dansları ve geniş repertuarı ile gönülleri fetheten Sibel Can 18 Temmuz akşamı Nuh'un Gemisi'nde eğlence dolu bayram programi ile sevenlerini ağırlayacak.



Nuh'un Gemisi Kıbrıs'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra ev rahatlığında konforlu odaları, dinlendirici spa terapileri, geniş bahçesi ve alabildiğine yeşil alanları ile size huzuradavet ediyor.   Nuh'un  Gemisi Deluxe Hotel & Spa'nin 1300 metre uzunluğundaki rengarenk bitkilerle çevrili sahil yolunda yürüyüş yapabilir, özel altın kum plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarabilir, akşamları Akdenizin büyüleyici manzarasına karşıı içkinizi yudumlayabilirsiniz








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Ramazan  Hediyesi  “Pırlanta”    haber

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