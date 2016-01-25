

Şarkıcı, gazetelere yansıyan haberi gördükten sonra sosyal medya hesabından “Kayseri'de ödeyemediği nafaka için hapse giren babanın cezasını ödeyip onu evlatlarına kavuşturacağım” açıklamasını yaptı.







Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde basında yer alan “Eski eşine ödeyemedi nafakadan dolayı hapse girdi” haberi üzerine hareket geçti. Kayseri'de kuru temizleyici Ahmet Eliaçık adlı eski eşine ayda 300 lira nafaka ödemeyince çocuklarıyla vedalaşarak hapse girmişti. Eski eşinin açtığı icra davasının ardından faiziyle 3500 liralık borcu yüzünden üç aylık hapis cezasına çarptırılan baba, çocuklarının karnelerini de görememişti.