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demet akalın'dan olay paylaşım

DEMET AKALIN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Demet Akalın, dünyada en çok ünlü model Cansu Taşkın'ın vücudunu ve poposunu beğendiğini itiraf etti.

Tarih : 01 Mart 2017, 12:10
Puan Ver : Demet Akalın'dan Olay Paylaşım(7/10)5


Demet Akalın, dünyada en çok ünlü model Cansu Taşkın'ın vücudunu ve poposunu beğendiğini itiraf etti.



Ünlü model Cansu Taşkın'ın Instagram hesabından paylaştığı pilates videosunu, repost eden Akalın, Cansu'nun vücudunu ve popsunu çok beğendiğini, " Türkiye değil dünyada en beğendğim vücut pehhhh... Bizim popo da böyle olacak mı Cansu?" sözleriyle itiraf etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Olay  Paylaşım    haber

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