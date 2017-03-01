Demet Akalın, dünyada en çok ünlü model Cansu Taşkın'ın vücudunu ve poposunu beğendiğini itiraf etti.



Demet Akalın, dünyada en çok ünlü model Cansu Taşkın'ın vücudunu ve poposunu beğendiğini itiraf etti.



Ünlü model Cansu Taşkın'ın Instagram hesabından paylaştığı pilates videosunu, repost eden Akalın, Cansu'nun vücudunu ve popsunu çok beğendiğini, " Türkiye değil dünyada en beğendğim vücut pehhhh... Bizim popo da böyle olacak mı Cansu?" sözleriyle itiraf etti.







kaynak:milliyet