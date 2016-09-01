

'En iyi erkek oyuncu' kategorisinde aday gösterildiği 43. Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilen Oktay Kaynarca'ya, Demet Akalın'dan destek geldi.







Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:



"Ne iyi yapmışsın. Tek albümle 2 kere, hatta hiç albüm yapmayarak bile aday olabilirsin. Aferin Oktay Kaynarca."







Demet Akalın'ın bu paylaşımı, "Kategoriyle ilgili bazı yanlışlar var" diyen Kaynarca'nın iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.