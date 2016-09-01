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Demet Akalın'dan Oktay Kaynarca'ya: Aferin

DEMET AKALIN'DAN OKTAY KAYNARCA'YA: AFERİN

Şarkıcı Demet Akalın, 'Altın Kelebek Ödülleri'ni protesto eden başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'ya destek verdi.

Tarih : 01 Eylül 2016, 16:53
Puan Ver : Demet Akalın'dan Oktay Kaynarca'ya: Aferin(8/10)8


'En iyi erkek oyuncu' kategorisinde aday gösterildiği 43. Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilen Oktay Kaynarca'ya, Demet Akalın'dan destek geldi.



Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Ne iyi yapmışsın. Tek albümle 2 kere, hatta hiç albüm yapmayarak bile aday olabilirsin. Aferin Oktay Kaynarca."



Demet Akalın'ın bu paylaşımı, "Kategoriyle ilgili bazı yanlışlar var" diyen Kaynarca'nın iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.








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