DEMET AKALIN'DAN OKTAY KAYNARCA'YA: AFERİN
Şarkıcı Demet Akalın, 'Altın Kelebek Ödülleri'ni protesto eden başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'ya destek verdi.
'En iyi erkek oyuncu' kategorisinde aday gösterildiği 43. Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilen Oktay Kaynarca'ya, Demet Akalın'dan destek geldi.
Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:
"Ne iyi yapmışsın. Tek albümle 2 kere, hatta hiç albüm yapmayarak bile aday olabilirsin. Aferin Oktay Kaynarca."
Demet Akalın'ın bu paylaşımı, "Kategoriyle ilgili bazı yanlışlar var" diyen Kaynarca'nın iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
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