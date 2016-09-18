

Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, bu kez sert kayaya çarptı.







"BU SAATTEN SONRA DEMET AKALIN'A BİR DÖNÜŞ OLMAZ"







Yeni başlayacağı televizyon programında konuk profilini değiştireceğini söyleyen Bayülgen "Bu saatten sonra Demet Akalın'a bir dönüş olmaz. Çünkü bu kadar yoğun siyasi bombardımanın en azından bilinçleri bir post Tarkan haline getirmesi lazım" demişti.







"SATAŞMAYI BIRAK, İŞİNE BAK"







Bayülgen'e Demet Akalın, önceki akşam Twitter'dan paylaştığı şu sözlerle çok sert karşılık verdi: "Okan Bayülgen, iyisin hoşsun da bırak sataşmayı işine bak! Tarkan'sız da bensiz de reklamın olur! Kaç yaşına geldin sığınma bize haydi anam."