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demet akalın'dan okan beyülgen'e sert yanıt

DEMET AKALIN'DAN OKAN BEYÜLGEN'E SERT YANIT

Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, bu kez sert kayaya çarptı.

Tarih : 18 Eylül 2016, 14:53
Puan Ver : Demet Akalın'dan Okan Beyülgen'e Sert Yanıt(7/10)6


Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, bu kez sert kayaya çarptı.



"BU SAATTEN SONRA DEMET AKALIN'A BİR DÖNÜŞ OLMAZ"



Yeni başlayacağı televizyon programında konuk profilini değiştireceğini söyleyen Bayülgen "Bu saatten sonra Demet Akalın'a bir dönüş olmaz. Çünkü bu kadar yoğun siyasi bombardımanın en azından bilinçleri bir post Tarkan haline getirmesi lazım" demişti.



"SATAŞMAYI BIRAK, İŞİNE BAK"



Bayülgen'e Demet Akalın, önceki akşam Twitter'dan paylaştığı şu sözlerle çok sert karşılık verdi: "Okan Bayülgen, iyisin hoşsun da bırak sataşmayı işine bak! Tarkan'sız da bensiz de reklamın olur! Kaç yaşına geldin sığınma bize haydi anam."








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Okan  Beyülgen  E  Sert  Yanıt    haber

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