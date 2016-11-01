O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

demet akalın'dan merve özbey itirafı

DEMET AKALIN'DAN MERVE ÖZBEY İTİRAFI

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, bir dergiye verdiği röportajda Merve Özbey'le ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:38
Puan Ver : Demet Akalın'dan Merve Özbey İtirafı(9/10)7


Hakkında merak edilenleri Elele dergisine anlatan Demet Akalın, bir de itirafta bulundu: “Bu albümde ‘Şerefime, Namusuma' diye bir şarkı var. Merve Özbey'in çıkış şarkısı olacaktı. ‘Hayır' dedim, ‘o şarkıyı ben alacağım'. Günlerce ağladım şarkı için. Erdem Kınay dedi ki; ‘Demet, bak bu şarkının hayrını görmeyeceğiz. Bu kızın çıkış şarkısı' Çocuk gibi ağladım ve şarkıyı aldım. Şarkı, hit ve dünya listelerine girebilecek bir şarkıyken hiçbir şey olmadı. Hatamı anladım. Herkesin kısmeti kendine. Bir kere hak yedim hayatımda, o da Merve Özbey'inki. Şimdi nesi olsa koşturuyorum hemen.”








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Merve  Özbey  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER