

Hakkında merak edilenleri Elele dergisine anlatan Demet Akalın, bir de itirafta bulundu: “Bu albümde ‘Şerefime, Namusuma' diye bir şarkı var. Merve Özbey'in çıkış şarkısı olacaktı. ‘Hayır' dedim, ‘o şarkıyı ben alacağım'. Günlerce ağladım şarkı için. Erdem Kınay dedi ki; ‘Demet, bak bu şarkının hayrını görmeyeceğiz. Bu kızın çıkış şarkısı' Çocuk gibi ağladım ve şarkıyı aldım. Şarkı, hit ve dünya listelerine girebilecek bir şarkıyken hiçbir şey olmadı. Hatamı anladım. Herkesin kısmeti kendine. Bir kere hak yedim hayatımda, o da Merve Özbey'inki. Şimdi nesi olsa koşturuyorum hemen.”