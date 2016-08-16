DEMET AKALIN'DAN KARDASHİAN'A: BUNLAR NE YA!
Bir takipçisinin 'hayallerimi yıktın' mesajı üzerine kendisine 'boya güzeli' diyen Demet Akalın, şimdi de Kardashian ailesine laf attı.
Önceki gün kafasını vuran ve alnını şişen Demet Akalın, sosyal medyada yayımladığı fotoğrafa, "Tamam bu kadar nazara razıyım, iyi alnımı yarmadım! Cevizdi buzla fındık oldu. İnşallah sabaha kalmaz bir şeyim" notunu düşmüştü. Ünlü popçu, takipçisi makyajsız fotoğrafına "Hayallerimi yıktın be" yazınca, "Benle ne hayalin var manyak. Boya güzeliyiz gerçeği bu işte" yanıtını vermişti.
Akalın, ilginç diyalogdan sonra Kardashian ailesine sataştı. Kardashian ailesinin fotoğrafını paylaşan sevilen şarkıcı, "Boya güzeliyim demekle kendime haksızlık etmişim. Bunlar ne yaaa" mesajını yayımladı
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