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demet akalın'dan ırina shayk'a tebrik

DEMET AKALIN'DAN IRİNA SHAYK'A TEBRİK

Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü manken Irina Shayk'ın anne olduğu iddia edildi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:37
Puan Ver : Demet Akalın'dan Irina Shayk'a Tebrik(7/10)4


Ünlü magazin dergisi People'da yer alan habere göre; Bradley Cooper'ın sevgilisi Irina Shayk doğum yaptı. Derginin ikiliye yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ünlü mankenin iki hafta önce anne olduğu belirtildi.



42 yaşındaki Cooper ve 31 yaşındaki Shayk'ın ilk çocukları hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Bebeğin cinsiyeti ve adı merak konusu oldu.



DEMET AKALIN'DAN KUTLAMA



Dünyaca ünlü modelin takipçileri arasında bulunan Demet Akalın'ın da Shayk'ın paylaştığı bir fotoğrafın altına ‘Tebrikler' yazması dikkatlerden kaçmadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Irina  Shayk  A  Tebrik    haber

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