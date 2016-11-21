

Demet Akalın önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Nur Yerlitaş'ın eseri olan altın sarısı elbisesiyle göz dolduran Demet Akalın, sahneye kafesle indi. Konser öncesi gazetecilerine konuşma yapan Demet Akalın ,konserin tüm biletlerinin satıldığını ,salona fazladan koltuk getirdiklerini dile getirdi. Demet Akalın “Ama onların parasını almadım ki dükkancı olduğum belli olsun” şeklinde espri yaptı. Hande Yener'in Türk Pop müziğinin en iyi üçlüsü kim sorusuna verdiği “Tarkan ben ve Gülşen” cevabı hatırlatılınca, “hayır,ben,ben,ben” diyerek tartışmaya son noktayı koymuş oldu.







Demet Akalın'ı 2.5 yaşındaki kızı Hira en önden izlerken,yerinde duramayarak her şarkıda annesine eşlik eden minik gözlerden kaçmadı. Demet Akalın'ı izlemeye gelenler arasında Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin yanı sıra Pelin Batu ve Ece Gürsel vardı.



Son zamanların konuşulan çiflerinden olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın samimi halleri gözlerden kaçmadı. Şükran Ovalı gazetecilerin Caner Erkin'in koluna kendi resmini yaptırmasıyla alakalı sorduğu sorulara “İlk duyduğumdan şaşırdım ama sonra çok hoşuma gitti.” şeklinde cevap verdi.







kaynak:vatandanhaber