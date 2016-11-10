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demet akalın'dan gülşen itirafı!

DEMET AKALIN'DAN GÜLŞEN İTİRAFI!

Life Time Tv'de yayınlanan Özge Ulusoy'la Life Style programına konuk olan ünlü popçu Demet Akalın, program sunucusu Özge Ulusoy'a hem samimi, hem de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 15:43
Puan Ver : Demet Akalın'dan Gülşen İtirafı!(6/10)3


Yeni albümü ‘Rakipsiz'in hem heyecanını, hem de mutluluğunu yaşayan Demet Akalın, albümünün ilk televizyon röportajını Lifetime Turkey ile yaptı. Herkesin yanlış bildiği bir gerçeği de ilk kez Özge Ulusoy'a açıkladı. Albümü için Gülşen'den gelecek olan şarkıyı beklediği ve bu yüzden albümünün çıkış tarihini ertelediği konuşulan Demet Akalın, ‘Gülşen'in şarkısı için albümü bekletmedik, Gülşen şarkıyı albüme yetiştirdi' dedi.



Gülşen'den aldığı Hayalet isimli şarkıyı çok beğendiğini dile getiren Demet Akalın, Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda denk geldiği Gülşen'le şarkıyı o gün konuştuklarını ve daha söylemeden Gülşen'in zaten kendisine şarkı hazırladığını o an öğrendiğini açıkladı.



“KADIN FENOMEN OLDU”

Sosyal medyayı hem sıklıkla hem de etkili bir şekilde kullanan Demet Akalın, bir takipçisinin paylaştığı beslenme çantası hazırlama görselini çok beğendiğini ve ardından o takipçisine verdiği destekle takipçinin bir anda fenomen olduğunun da altını çizdi.



DEMET AKALIN'A ÇİFTE PASTA SÜRPRİZİ!..

Life Time Tv'nin hem kendisine, hem de minik kızı Hira'ya yaptığı pasta sürpriziyle çok mutlu olan Demet Akalın, yeni albümü ve kızı Hira için özel olarak hazırlanan iki adet pastayı, kızı Hira'yla birlikte kesti.



 



kaynak:gecce








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Gülşen  İtirafı    haber

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