38 bin mahkumun düzenleme kapsamından sonra tahliye edilmesi ve Deniz Seki'nin yararlanamayacak olması yakın arkadaşı Demet Akalın'ı isyan ettirdi.



Demet Akalın, Renkli Sayfalar programında Deniz Seki'den gelen mektup okunurken gözyaşlarına boğulmuştu.



671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yer aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Bozdağ, alınan düzenlemenin 38 bin kişiyi kapsayacağını aktardı. Söz konusu düzenleme sonrası durumu en çok merak edilen isimlerden biri de sanatçı Deniz Seki oldu.



Sanatçının avukatı yaptığı açıklamada "Deniz Seki bu KHK dan istifade edemiyor" dedi. Demet Akalın da twitter üzerinden Deniz Seki'ye destek verdi. Akalın 'Katiller sapıklar dışarıda kol kol gezerken, Deniz Seki hala içerde #DenizSekiyeÖzgürlük ' hashtag'iyle paylaşım yaptı.