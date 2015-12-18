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demet akalından çağatay ulusoy'a düet teklifi geldi

DEMET AKALINDAN ÇAĞATAY ULUSOY'A DÜET TEKLİFİ GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Deniz Seki'ye klibinde oynamasını teklif edeceği beklenirken yanlış anlaşıldığını ve Deniz Seki'ye böyle bir teklifte bulunmayacağını belirttiği ve çıkan haberlere açıklık getirdiği belirtilmişti.

Tarih : 18 Aralık 2015, 09:46
Puan Ver : Demet Akalından Çağatay Ulusoy'a Düet Teklifi Geldi(6/10)6


Ünlü sanatçı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Deniz Seki'ye klibinde oynamasını teklif edeceği beklenirken yanlış anlaşıldığını ve Deniz Seki'ye böyle bir teklifte bulunmayacağını belirttiği ve çıkan haberlere açıklık getirdiği belirtilmişti. Demet Akalın Deniz Seki ziyareti için izin listesinde olduğunu ve bunun yanlış anlaşıldığını belirtmişti.



Medcezie dizisiyle adını duyuran ve bu diziden sonra Delibal filmi için dizi projelerine ara veren yakışıklı oyuncu  Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde Delibal filmi için hazırlanan klipte Sezen Aksu'nun kaleminden çıkan Mutlu Sonsuz şarkısını seslendirmek için Amerika'dan Türkiye'ye gelmişti. Yakışıklı oyuncu Mutlu Sonsuz Şarkısını k-hakkını vererk seslendirdiği konuşulmuştu.



Ünlü sanatçı Demet Akalın Çağatay Ulusoy'a albüm çıkarmak istediğinden kendisine destek olacağını eğer isterse düet yapabileceklerini söylediği konuşuluyor. Ayrıca albüm çıkarırsa Demet Akalın ilk kendisinin alacağını belirttiği konuşuluyor.








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