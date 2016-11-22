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demet akalın'dan beyaz'la ilgili şaşırtıcı yorum

DEMET AKALIN'DAN BEYAZ'LA İLGİLİ ŞAŞIRTICI YORUM

Müzik kariyerinde 20. yılı geride bırakan Demet Akalın'ın Beyaz'la ilgili yorumu şaşırttı

Tarih : 22 Kasım 2016, 16:59
Puan Ver : Demet Akalın'dan Beyaz'la İlgili Şaşırtıcı Yorum(10/10)7


Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Duymayan Kalmasın programının canlı yayın konuğu Demet Akalın oldu. Evlilik hayatına dair ilginç detayları canlı yayında paylaşan Demet Akalın'ın şovmen Beyaz'la ilgili evlilik yorumu ise dikkat çekti.



İşte Demet Akalın'ın yaptığı açıklamaların satır başları:



'Evliliğimizde küs olarak uyumamaya dikkat ediyoruz, on dakika kavga etsek de sonrasında normale dönüyoruz. Kavgalarımızı çok uzatmamaya çalışıyoruz, bu tarz tartışmalarda egoyu bir kenara bırakıyorum. Orada, sahnedeki Demet Akalın olmuyorum, aksi taktirde bu kavgalar ayrılıkla sonuçlanır Allah korusun. Yanımdan ayırmadığım köpeğim var ayağı kırılınca, ‘keşke senin ayağın kırılsaydı' Okan dedim. O köpek yanımdan hiç ayrılmıyor, onun şimdiye kadar kaybettiğim çocuklarım olduğunu düşünüyorum. Üvey kardeşim yüzünden annemle 3 sene görüşmedim. Kimi zaman Okan'la yaptığımız kavgalar sonrasında aklımdan ‘hangi boşanma avukatını arasam?' diye geçiriyorum. Ancak Okan ertesi gün öylesi bir jest yapıyor ki tüm kırgınlığımı unutuyorum. Bana olan ilgisi çok güzel olsa da kimi zaman fazla abarttığını düşünüyorum.



'BEYAZ ASLA EVLENMEZ'



Eşlerin sadakati üzerine gelen bir soruya Demet Akalın, ‘Kocanız telefonuna şifre koyuyorsa o ilişkide güven bitmiştir, geçmiş olsun. Ben telefonumu ortada bırakırım, Okan da ortada bırakır' yanıtını verdi. Akalın, şovmen Beyaz'ın kendileri için programında hazırladığı videoyu izledikten sonra çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Şarkıcı Beyaz için, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kesinlikle evlenmeyecek bir ünlü varsa o da Beyaz'dır, zaten kendisi de bana ‘Annem hayatımdaki kişiyle ilgili bir şey söylediğinde o ilişkiden soğuyorum' şeklinde bir itirafta bulundu” sözlerini sarf etti.



 



kaynak:posta








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