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demet akalın'dan abdullah gül'e teşekkür mesajı

DEMET AKALIN'DAN ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR MESAJI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına bağlanarak vatandaşları sokağa davet etmesinin yanı sıra o gece 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görev başındaydı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 14:32
Puan Ver : Demet Akalın'dan Abdullah Gül'e Teşekkür Mesajı(6/10)5


15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına bağlanarak vatandaşları sokağa davet etmesinin yanı sıra o gece 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görev başındaydı. Bir televizyon kanalına canlı bağlanan Gül de vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları için desteğe davet etmişti. Gül'ün bu konuşmasına Demet Akalın'dan espirili bir teşekkür geldi.



Geçtiğimiz hafta ülkemizde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Abdullah Gül'ün bağıra bağıra yapılan yanlışlığı anlatmak için bir televizyon kanalına canlı bağlanması ekran başındakileri en az Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar cesaretlendirmişti. Bunun üzerine çağrılara kulak asan halk 1 haftadır demokrasi nöbetini sürdürüyor.

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Gül mesajında; "Bugün bütün vatandaşlarımız fikri zikri inancı ne olursa olsun bütün bunları bir yana bırakıp demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günüdür" diyerek halkı destek olmaya davet etmişti. Gül'ün bu konuşmasına şarkıcı Demet Akalın'dan teşekkür geldi.Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, 'TV'de dişlerinizi kenetleyerek konuşmanız içimize su serpti' yazdı.



    Sayin Gul ltfen kendinizide unutmayin tv da dislerinizi kenetleyerek konusmaniz icimize su serpti #ntv#canli#AbdullahGül








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  Abdullah  Gül  E  Teşekkür  Mesajı    haber

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