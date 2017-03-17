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'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'
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'demet akalın'a saygım var, ama sevgim yok'

'DEMET AKALIN'A SAYGIM VAR, AMA SEVGİM YOK'

Aleyna Tilki ve Demet Akalın ile girdiği polemiklerle gündeme gelen şarkıcı Fulin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Tarih : 17 Mart 2017, 09:37
Puan Ver : 'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'(9/10)10


Aleyna Tilki'nin hastanede bulunmasından dolayı gidemediğini ima eden şarkıcı, "O kızla ilgili konuşmak istemiyorum. Şu saatten sonra bu tartışmayı devam ettirmek de istemiyorum" dedi.



Öte yandan kendisinin safından Tilki'nin safına geçen Demet Akalın için, "Demet Akalın'a karşı saygım var ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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