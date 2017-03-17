

Aleyna Tilki'nin hastanede bulunmasından dolayı gidemediğini ima eden şarkıcı, "O kızla ilgili konuşmak istemiyorum. Şu saatten sonra bu tartışmayı devam ettirmek de istemiyorum" dedi.







Öte yandan kendisinin safından Tilki'nin safına geçen Demet Akalın için, "Demet Akalın'a karşı saygım var ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet