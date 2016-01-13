

Dünyaca ünlü markalara düşkünlüğüyle tanınan popçu Demet Akalın'a eşi Okan Kurt'tan büyük bir jest geldi. Eşine, dünya ve Türkiye'deki jet-set'in ancak sıra bekleyerek aldığı çantadan hediye eden Okan Kurt, Akalın'ı çok mutlu etti. Değeri 24 bin 900 dolar yani 75 bin lira olan siyah renkli çantayla önceki gün sosyal medyada fotoğraf paylaşan Akalın, eşinin bu hediyesini şu sıralar her kıyafetine uydurup sık sık kullanıyor.



