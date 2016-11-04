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demet akalın ve okan kurt beraberliklerinin beşinci yılını kutladı

DEMET AKALIN VE OKAN KURT BERABERLİKLERİNİN BEŞİNCİ YILINI KUTLADI

Demet Akalın ve Okan Kurt, tanışmalarının 5. yılını dostlarıyla birlikte Etiler My Cabaret'de kutladı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 15:27
Puan Ver : Demet Akalın Ve Okan Kurt Beraberliklerinin Beşinci Yılını Kutladı(5/10)5


Demet Akalın ve Okan Kurt 03.11.2011'de başlayan, sonrasında evlilik ve Hira'nın doğumu ile devam eden ilişkilerinin 5. yılını sanatçı dostlarının katıldığı bir partiyle Etiler My Cabaret'de kutladı.





Çifti bu özel gününde Hakan Altun, Berkay, Seren Serengil, Fatih Ürek, Merve Özbey ve Erdem Kınay gibi yakın dostları da yalnız bırakmadı.





MERVE'Yİ 8 YAŞINDAN BERİ TANIRIM



Mekanı el ele terk eden Fatih Ürek ve Merve Özbey gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merve Özbey'i 8 yaşından beri tanıdığını söyleyen Fatih Ürek, Özbey için ”O benim birtanem” açıklaması yaptı. Geceyle ilgili olarak Demet ve Okan'a mutluluklar dileyen ikili kendilerini bekleyen araçlarına binerek oradan ayrıldı.








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