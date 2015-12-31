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demet akalın rekoru! bütün sanatçıları geride bıraktı !

DEMET AKALIN REKORU! BÜTÜN SANATÇILARI GERİDE BIRAKTI !

Son albümüyle piyasayı kasıp kavuran Demet Akalın her alanda birinciliyi eline alacak gibi gözüküyor. Sevilen sanatçı Demet Akalın özellikle gençlerin en çok kullandığı sosyal medya olan Instagram hesabında takipçi rekoruna imza attı.

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Demet Akalın Rekoru! Bütün Sanatçıları Geride Bıraktı !(9/10)9


Son albümüyle piyasayı kasıp kavuran Demet Akalın her alanda birinciliyi eline alacak gibi gözüküyor. Sevilen sanatçı Demet Akalın özellikle gençlerin en çok kullandığı sosyal medya olan Instagram hesabında takipçi rekoruna imza attı. Türk sanatçıları içerisinde Instagram'da en yüksek takipçi sayısına sahip olan Demet Akalın'ın en yakın rakibi ise 3,2 milyon takipçi ile Murat Boz oldu.



Türkiye'deki ünlüler arasında 3 milyona ulaşan iki isim olan Murat Boz ve Demet Akalın'ın ardından 2.9 milyon takipçi sayısıyla Arda Turan geliyor.



 1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR ?



Son dönemde popülerlikleri artan Elçin Sangu (1.7 milyon), Barış Arduç (1.6 milyon), Tolga Sarıtaş (1.1 milyon), Serkan Çayoğlu (1 milyon) gibi isimlerin yanı sıra Nurgül Yeşilçay ve Murat Dalkılıç'ın da takipçi sayısı bir milyona ulaştı.








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