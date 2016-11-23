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demet akalın listede ‘rakipsiz'

DEMET AKALIN LİSTEDE ‘RAKİPSİZ'

Demet Akalın'ın yeni albümü ‘Rakipsiz', fizy'de en çok dinlenen albüm oldu.

Tarih : 23 Kasım 2016, 10:21
Puan Ver : Demet Akalın Listede ‘Rakipsiz'(8/10)6


Türkiye'de pop müzik sanatçısı Demet Akalın, yeni albümü ‘Rakipsiz' ile fizy'de zirveye yerleşti. Albüm çıktıktan sonra 10 gün içinde fizy'de en çok dinlenen ve izlenen albüm listesi olarak 1 numaraya oturan ‘Rakipsiz'in en çok dinlenen şarkısı ise çıkış parçası ‘Hayalet' oldu.



İşte Demet Akalın'ın yeni albümünde yer alan şarkılar:



1. Hayalet

2. Nazar

3. Altın Kafes

4. 50 Cevapsız Arama

5. Damga Damga

6. Gazino

7. Ah Ulan Sevda

8. Vereceksen Ver

9. Bu Defa Son

10. Cinayet

11. Dürbün

12. Rakipsiz

13. Kaybedenler Kulübü

14. Hürmetler

15. Tabu

16. Efeler



 



kaynak:ntv








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