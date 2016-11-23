DEMET AKALIN LİSTEDE ‘RAKİPSİZ'
Demet Akalın'ın yeni albümü ‘Rakipsiz', fizy'de en çok dinlenen albüm oldu.
Türkiye'de pop müzik sanatçısı Demet Akalın, yeni albümü ‘Rakipsiz' ile fizy'de zirveye yerleşti. Albüm çıktıktan sonra 10 gün içinde fizy'de en çok dinlenen ve izlenen albüm listesi olarak 1 numaraya oturan ‘Rakipsiz'in en çok dinlenen şarkısı ise çıkış parçası ‘Hayalet' oldu.
İşte Demet Akalın'ın yeni albümünde yer alan şarkılar:
1. Hayalet
2. Nazar
3. Altın Kafes
4. 50 Cevapsız Arama
5. Damga Damga
6. Gazino
7. Ah Ulan Sevda
8. Vereceksen Ver
9. Bu Defa Son
10. Cinayet
11. Dürbün
12. Rakipsiz
13. Kaybedenler Kulübü
14. Hürmetler
15. Tabu
16. Efeler
kaynak:ntv
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