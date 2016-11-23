Demet Akalın'ın yeni albümü ‘Rakipsiz', fizy'de en çok dinlenen albüm oldu.



Türkiye'de pop müzik sanatçısı Demet Akalın, yeni albümü ‘Rakipsiz' ile fizy'de zirveye yerleşti. Albüm çıktıktan sonra 10 gün içinde fizy'de en çok dinlenen ve izlenen albüm listesi olarak 1 numaraya oturan ‘Rakipsiz'in en çok dinlenen şarkısı ise çıkış parçası ‘Hayalet' oldu.



İşte Demet Akalın'ın yeni albümünde yer alan şarkılar:



1. Hayalet



2. Nazar



3. Altın Kafes



4. 50 Cevapsız Arama



5. Damga Damga



6. Gazino



7. Ah Ulan Sevda



8. Vereceksen Ver



9. Bu Defa Son



10. Cinayet



11. Dürbün



12. Rakipsiz



13. Kaybedenler Kulübü



14. Hürmetler



15. Tabu



16. Efeler







kaynak:ntv