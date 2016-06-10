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demet akalın klibinde kocası okan kurt'u oynattı

DEMET AKALIN KLİBİNDE KOCASI OKAN KURT'U OYNATTI

Demet Akalın, bayramda yayına girecek olan 'Şerefime Namusuma' şarkısına klip çekti.

Tarih : 10 Haziran 2016, 12:07
Puan Ver : Demet Akalın Klibinde Kocası Okan Kurt'u Oynattı(8/10)10


Versace marka kıyafetiyle kamera karşısına geçen ve Pırlanta albümünde yer alan Şerefime Numusuma adlı şarkısını kliplendiren Demet Akalın, bu klibinde hem eskiye dönüşler yaptı hem de kocasını bir kez daha klibinde oynamaya ikna etti. Klipteki saçıyla 20 yıl geriye giden Demet Akalın, kahkülünün bu kadar çok beğenilmesi karşısında duyduğu mutluluğu, “Alt tarafı bir kahküldü… Bilemedim 20 yıl önceki saçımın bana bu kadar güzellik getireceğini. Beğenen beğenene, seven sevene” satırlarıyla anlatmıştı.



Akalın'ın klipteki bir diğer sürprizi de daha önce ‘Nasip Değilmiş' adlı şarkının klibi için kamera karşısına geçtiği kocası Okan Kurt'u ‘Şerefime Namusuma' şarkısının klibinde de oynatması oldu. Son birkaç gündür bayramda yayına girecek klibinden görüntüler paylaşan Demet Akalın, yaptığı son paylaşımda kocası Okan Kurt insanların para için birbirini öldüresiye dövdüğü kafes dövüşünü yaparken görülüyor.








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