DEMET AKALIN KIZININ KIYAFETLERİNİ BAĞIŞLADI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın kızı Hira'nın kıyafetlerini ve eşyalarını satışa çıkararak Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek oluyor.
Demet Akalın, kızı Hira'nın kıyafetlerini ve eşyalarını internet sitesinde satışa çıkararak Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek oluyor.
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira'yla Bodrum'da tatilde olan Demet Akalın sosyal sorumluluk projelerinden de geri kalmıyor. Şarkıcı, 28 aylık kızı Hira'nın kıyafetlerini ve eşyalarını ikinci el online platformu Bebecruz'da açtığı dolapta satışa çıkardı. Akalın, elde edeceği geliri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayacak. Böylece anneler hem ürünlere çok daha uygun fiyata sahip oluyor hem de bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası haline geliyor.
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