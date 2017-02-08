DEMET AKALIN: IŞIKLARLA UĞRAŞMA DERSLERİNE ÇALIŞ
Demet Akalın ile “Bu kızın sesine dayanamıyorum” dediği 16 yaşındaki Aleyna Tilki arasındaki polemik devam ediyor.
Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri üzerine sosyal medyada, “Basit insanların çok fanı olur” yorumu yapmıştı.
Ünlü popçu, “16 yaşında bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum” derken Tilki, “Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” diye cevap vermişti.
‘BEN İNEKTİM, TAKDİRLERLE BÜYÜDÜM'
Akalın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü popçuya, Aleyna Tilki ile yaşadığı polemik hatırlatıldı.
Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya ‘ders' verdi: “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın.Bak dersleri çok kötüymüş, derslerine çalışsın. Ben takdirlerle büyüdüğüm için biraz inektim o konuda.”
kaynak:hürriyet
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