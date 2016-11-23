

Çıkardığı yeni bir albümle sanat dünyasındaki 20. yılını kutlayan Akalın, projenin ilk klip çalışmasını da Gülşen'in yazdığı 'Hayalet' adlı şarkıya çekti. Albümün iddialı parçaları arasında yer alan eser, 5 gündür yayında olmasına karşın 2 milyon izleyiciye ulaştı.



Kısa sürede başarı elde eden Akalın, bu durumu ise Gülşen'in ve kendi fanlarının birleşmesinden dolayı olduğunun altını çizdi. Geçen sene 'sahte tıklanmalar' tartışmasında adı geçen Akalın, bu yüksek izlenmeyi 'Gülşen ile benim fanlar sanırım birleşti' sözleriyle anlattı.







kaynak:cnntürk