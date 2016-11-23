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demet akalın: ikimizin fanları birleşti

DEMET AKALIN: İKİMİZİN FANLARI BİRLEŞTİ

Demet Akalın, yeni albümü ‘Rakipsiz' ile yakaladığı başarıyı Gülşen'e bağladı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 14:58
Puan Ver : Demet Akalın: İkimizin Fanları Birleşti(10/10)7


Çıkardığı yeni bir albümle sanat dünyasındaki 20. yılını kutlayan Akalın, projenin ilk klip çalışmasını da Gülşen'in yazdığı 'Hayalet' adlı şarkıya çekti. Albümün iddialı parçaları arasında yer alan eser, 5 gündür yayında olmasına karşın 2 milyon izleyiciye ulaştı.



Kısa sürede başarı elde eden Akalın, bu durumu ise Gülşen'in ve kendi fanlarının birleşmesinden dolayı olduğunun altını çizdi. Geçen sene 'sahte tıklanmalar' tartışmasında adı geçen Akalın, bu yüksek izlenmeyi 'Gülşen ile benim fanlar sanırım birleşti' sözleriyle anlattı.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Demet  Akalın  İkimizin  Fanları  Birleşti    haber

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