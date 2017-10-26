Kızına küpe almaya giden Demet Akalın verdiği kısa röportajda, "Hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi bana 'Okan'ı boşa' dedi. Şaştım kaldım." ifadelerinde bulundu.

Demet Akalın önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Kızına küpe alan Akalın, "Hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi "Okan'ı boşa" dedi." diyerek bomba açıklamalarda bulundu.

DEMET: AYRILIK YOK, MUTLUYUZ

Demet Akalın sık sık eşinden ayrılacağına dair çıkan söylentilere de cevap verdi: "En zor günümde bile Okan'ı bırakmayı düşünmedim. Ayrılık yok. Yalnız herkesin tanıdığı ama hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi bana 'Okan'ı boşa, ondan sıyrıl' diye akıl verdi. Şaştım kaldım. Kocamdan kurtulmak gibi derdim yok. Biz mutluyuz, çok şükür."

"HİRA İSTESİN HAMİLE KALIRIM"

Demet Akalın çıkışta "Kızıma küpe sözüm vardı" dedi ve Hira'ya aldıklarını gösterdi. Sonra söz ikinci bebeğe geldi. Akalın, "Amerika sehayatimde çocuğumu çok özledim. İkinciyi yapma düşüncesi doğdu. Ama hamile değilim. Hira kardeş istediği zaman hamile kalırım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada