

Şarkıcı Demet Akalın, yeni doğum yapan gülşen ve son dönemde adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Hadise ile buluştu.







Buluşmalarını Instagram'dan "devler buluşması' olarak duyuran Akalın Twitter'darn ise "Neler neler ne planlar ne konserler ne suprizler. devler bulusmasi" notuyla paylaştı.







Üç ünlü ismin keyifli oldukları gözlerden kaçmadı.







Yeni doğum yapan Gülşen'in formda olması ve derin göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.







2.5 milyon Euro'luk bir ev beğenip satın alamadığını söyleyen Demet Akalın, "Eşimle ben kredi çekmeye karşıyız. Varsa paran alırsın. Ona buna hediye çanta ve mücevher almaktan param kalmadı" demişti.







kaynak:milliyet