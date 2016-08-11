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demet akalın dansçılarını neden sahneden kovdu!

DEMET AKALIN DANSÇILARINI NEDEN SAHNEDEN KOVDU!

Pop müziğin en iddialı isimlerinden birisi olan ve çıkardığı her parça ile müzik listelerini sallayan Demet Akalın, yaz sezonunun başından beri hem tatil yapıyor hem de konserler vererek para kazanıyor.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 13:57
Puan Ver : Demet Akalın Dansçılarını Neden Sahneden Kovdu!(0/10)


Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü popçu, konserlerinin ve tatilde geçirdiği güzel zamanların paylaşımlarını da takipçilerine buradan yapmaktadır. Ünlü popçu, geçtiğimiz akşam Çeşme'de verdiği konserde ise dansçılarını sahneden kovarak büyük bir olaya imza atmıştır.



Ünlü tatil adreslerinden birisi olan Çeşme'de hayranlarıyla buluşan ünlü popçu Demet Akalın, konseri esnasında, izleyicilerin ve kameraların önünde dansçılarını sahneden kovarak şok bir olaya imza attı. Ünlü sanatçı, konserinin başında dansçıları ile birlikte sahneye çıktı.



Konseri devam ettiği sırada bir anda sinirlenen Demet Akalın, sahneden bütün dansçılarını kovdu ve herkesi şok etti. Dansçılarından daha özenli olmalarını isteyen Demet Akalın, kendisinin de kızını bırakıp hayranlarını eğlendirmek için buraya geldiğini ifade etti.








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